Coronavirus, la Germania vuole il fallimento dell'Italia: ecco come

Lasciar morire l'Italia. Dopo quelle che sembravano pallide aperture, in particolare da Ursula von der Leyen (per chi le volesse credere), la doccia gelata nei giorni drammatici del coronavirus arriva direttamente dalla Germania, scrive Liberoquotidiano.it. Si parla dei cosiddetti corona-bond, o virus-bond, un'idea buona per pompare liquidità nelle casse dei Paesi membri e per provare a farli uscire dalla violenta crisi economica incombente, anzi già iniziata. Niente da fare, secondo i tedeschi. A parlare per conto di Angela Merkel è Peter Altmaier, ministro dell'Economia, che ha definito quello sulle cedole "un dibattito vuoto", consigliando poi "cautela quando vengono presentati presunti nuovi concetti geniali, che molto spesso sono solo una riedizione di concetti vecchi già respinti".

Insomma, decide sempre la Germania. E decide di schiacciare l'Italia, ponendo una sorta di pietra tombale sull'ipotetico collocamento da 1.000 miliardi di euro, che sarebbe stato gestito dalla Bce.

Al coro, infine, si è aggiunta anche l'Olanda, secondo cui chi vuole deroghe, soldi e miliardi deve spalancare le porte del proprio paese proprio alla Troika. Eccola, la minaccia preventiva della Troika.