Coronavirus, Macron annulla tutti i suoi viagggi. Perchè?

Il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di stravolgere la sua agenda per concentrarsi sulla lotta contro l'epidemia di coronavirus. Lo scrive l'Afp precisando che il capo dell'Eliseo ha annullato tutte le trasferte settimanali che lo avrebbero portato in tre località diverse in Francia. Secondo l'ultimo bilancio, in Francia sono stati registrati circa 130 casi del nuovo coronavirus concentrati nell'Oise, regione vicino a Parigi, in Bretagna e in Alta Savoia.