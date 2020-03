Coronavirus, Mattarella faccia presto: il paese non può più aspettare

Mattarella faccia presto: il paese non può più aspettare. Al'Italia e agli italiani serve un governo competente e autorevole (ascoltato dai cittadini e rispettato in Europa) ovvero tutto quello che il Conte bis nella gestione del coronavirus non è stato. Sono stati fatti gravi errori politici e di comunicazione: già a fine gennaio contestualmente al blocco dei voli dalla Cina si sarebbe dovuto obbligare chiunque veniva in Italia dalle zone a rischio a presentarsi presso le Asl competenti per i dovuti accertamenti (senza aspettare marzo). Le immagini provenienti dalla Cina parlavano chiaro: sperare che il virus non sarebbe arrivato in Italia era stupido e illusorio, quantomeno avventato. Il Paese è stato toalmente preso in contropiede. Ora non è più tempo di pannicelli caldi, le gestione del coronavirus non si può fare con mezze misure tanto più se confuse e a macchia di leopardo, con l'Italia divisa in "zone" salvo poi puntualizzare che però è "improprio parlare di zone rosse". Non si può più andare avanti per tentativi nella speranza che tutto vada bene perchè è alta la probabilità del fallimento (e troppo costoso in termini di vite umane). E' il momento di scelte importanti prima che l'emergenza sanitaria diventi emergenza economica e tutte e due insieme diventino emergenza democratica: l'Italia un altro mese così non è in grado di reggerlo. Si scelga, dunque, senza unlteriori tentennamenti un piano "lacrime e sangue" come già fatto in Cina: gente a casa, esercito e forze dell'ordine in strada a controllare chi non ottempera con super multe da migliaia di euro (altro che duecento euro e tre mesi di carcere magari chissà dopo quanti anni di processo...) per i furbetti che notoriamente in Italia sono sempre tanti (popolo di brava gente ma allergico alle regole). Un appunto anche alle tante e note categorie produttive italiche, sempre pronte a battere cassa: perchè intanto non aiutare il paese a superare l'emergenza virus raccogliendo soldi a favore di medici e ospedali in prima linea? E' terribilmente assordante l'assenza delle tante "Conf". Poi verrà il momento di vincere la recessione ma ora la madre di tutte le battaglie è un'altra.