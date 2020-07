Coronavirus, nuovo Dpcm di Giuseppe Conte: arriva la "stretta estiva"

Potrebbe arrivare presto il nuovo dpcm di Giuseppe Conte per inasprire le misure di sicurezza per contenere il contagio da coronavirus. La data prevista è il 14 luglio. Ma nelle ultime ore iniziano a filtrare indiscrezioni. In primis le mascherine, confermate nei luoghi chiusi e obbligatorie, mentre potremo non usare i guanti. Dunque resta l'obbligo di lasciare le proprie generalità nei luoghi pubblici, che conserveranno i nostri dati per 14 giorni. E ancora, necessaria la sanificazione di tutti i luoghi, la presenza del disinfettante per igienizzare le mani e i termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea quando si entra in centri commerciali e uffici.