Coronavirus, ordine del Viminale ai poliziotti: "Evitare le multe"

Evitare le multe per non esasperare i cittadini, scrive il Giornale. L'ordine ai poliziotti arriva direttamente dal Viminale. La comunicazione avvenuta nei briefing di inizio turno delle Volanti e degli equipaggi del 112, è stata chiara: tranne che in casi di violazioni eclatanti e deliberate, per adesso il vostro compito è soprattutto spiegare.