Coronavirus, si rischia un nuovo lockdown?

"O i giovani indossano la mascherina o si rischia un nuovo lockdown". Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese parla Messaggero. L'ex prefetto ha spiegato che la più efficace misura di prevenzione dal covid-19 è "autoimporsi l'uso della mascherina e il rispetto della distanza interpersonale". Ognuno di noi deve essere "il miglior controllore di se stesso", altrimenti rischiamo di tornare "ai mesi bui di chiusura della scorsa primavera". In particolare, "credo che da parte delle istituzioni, della scuola e delle stesse famiglie sia necessario anche uno sforzo più incisivo per informare e rendere più consapevoli i giovani, e non solo loro, sui reali rischi che stiamo correndo".