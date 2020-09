"Temevo di non farcela, ma ho superato anche questa prova". Così Silvio Berlusconi in un’intervista al Corriere in cui parla dei giorni del ricovero e poi fa un appello perchè domenica prossima si vada a votare. "I momenti più duri sono stati i primi tre giorni in ospedale -racconta il leader di Forza Italia - Avevo dolore dovunque".