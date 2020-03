Coronavirus, stasera Bankitalia parla da Floris: momento delicato

Stamattina il Capo dello Stato con il suo appello all'unità nazionale e il richiamo al dopoguerra, questa sera il Governatore di Bankitalia Ignazio Visco con un'intervista in esclusiva a Giovanni Floris e al suo programma diMartedì, in onda su La7 alle 21.15. Si muovono nelle stesse ore, certo non a caso, le più alte istituzioni in quella che secondo molti è la settimana decisiva per capire se i sacrifici richiesti dal governo agli italiani contro il virus cominciano a dare risultati. Accanto alla questione sanitaria si profila sempre più del resto l'emergenza economica. La scelta del Governatore di Bankitalia di rilasciare un'intervista tv - evento più unico che raro dalle parti di Palazzo Koch - conferma la delicatezza estrema del momento.