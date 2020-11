Coronavirus: "Vicini alla soglia critica su ricoveri e terapie intensive"

“La circolazione del virus ècresciuta in modo molto significativo in tutta Europa. il nostro paese eccede la soglia prevista da dati. L’ Italia è molto ricca di casi e la crescita è molto significativa superiore ai 100 casi per 100mila abitanti. Le terapie intensive e i ricoveri in area medica mostrano una curva che cresce rapidamente vicino a soglie critiche”, spiega Brusaferro, vertice dell’Istituto superiore di Sanità.

Unica nota positiva è l’indice di trasmissione del contagio non più in impennata: “L’Rt sta crescendo più lentamente: a livello nazionale siamo a 1,7, con un intervallo di confidenza di 1,5. Questo ci dice che complessivamente il Paese è in uno scenario 3, ma anche che in tutto il Paese siamo a un Rt sopra 1 e in alcuni casi si sfiora il 2”, ha spiegato Brusaferro. “Ci troviamo in una fase di mitigazione - ha aggiunto - in cui le misure” di riduzione della socialità “sono importanti per rallentare” la corsa del virus.