Covid in Italia dal settembre 2019?

Uno studio condotto dall’Istituto nazionale dei tumori di Milano rivela che già nell’estate del 2019 in Italia circolava il coronavirus. Secondo quanto riportato nella ricerca “Unexpected detection of SARS-Cove2 antibodies in the pre-pandemic period in Italy” pubblicata l’11 novembre sul Tumori Journal e firmata da Giovanni Apolone, direttore dell’Istituto, a settembre 2019 il 14% dei soggetti studiati presentava gli anticorpi per il nuovo coronavirus. Quindi, traendo le somme, il Covid-19 girava in Italia già prima dello scorso febbraio anzi, probabilmente già dall’estate.