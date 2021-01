Covid, "La regia spetta allo Stato"

La regia è dello Stato. Lo dice la legge. Non ci voleva molto a capirlo, ma da mesi il premier Giuseppe Conte sta cercato di chiamarsi fuori dalle proprie responsabilità in quella che è una delle pagine più buie dell'emergenza sanitaria che da un anno a questa parte mette in ginocchio l'Italia: la mancata disposizione della zona rossa nella Val Seriana.

A lungo, scrivono Andrea Indini e Giuseppe De Lorenzo sul Giornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/regia-spetta-stato-sentenza-fa-pezzi-conte-1917215.html), il governo ha cercato di addossare le colpe dei ritardi (e quindi delle vite spezzate da certe scelte sbagliate) sul conto della Regione Lombardia e del governatore Attilio Fontana. A Bergamo i magistrati stanno cercando di vederci chiaro, ma giovedì scorso una sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito (una volta per tutte?) che gli interventi che rientrano nella materia della profilassi internazionale sono "di competenza esclusiva dello Stato". Esclusiva, appunto.