Covid, Sergio Mattarella si vaccina e il Cts chiude tutto

La situazione di contagi e ricoveri da Covid si aggrava di ora in ora e si va verso ulteriori restrizioni scrive Liberoquotidiano.it (https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/26470982/covid-riunione-cts-ipotesi-lockdown-weekend-coprifuoco-anticipato.html). Mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto alla vaccinazione, gesto simbolico per dare slancio alla campagna vaccinale, il Comitato tecnico-scientifico si riunirà nuovamente per passare al vaglio tutte le ipotesi sul tavolo, dal coprifuoco anticipato dalle attuali 22 alle 20 o addirittura 19, fino al lockdown nel weekend.