Palazzi & potere

Lunedì, 17 agosto 2020 - 16:26:00 Covid, Zaia preoccupato. In Veneto 37 positivi in 48 ore Covid, Zaia preoccupato. In Veneto 37 positivi in 48 ore

“Nelle ultime 48 ore abbiamo aperto una serie di accessi diretti per fare test sierologici e tamponi e ne abbiamo già fatti 14mila tamponi, trovando 37 positivi tra le persone di ritorno dalle vacanze negli aeroporti e in altri punti in cui abbiamo fatto i test”. E’ quanto ha dichiarato il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della consueta conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus dalla sede della Protezione Civile di Marghera.