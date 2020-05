Dalla quarantena nasce un nuovo podcast per parlare di ambiente, arte e...

Tante sono state le sollecitazioni via web nel corso della quarantena e molte le proposte degli artisti : poesie, letture, concerti , presentazioni di libri , conferenze, clip . La rete ha accolto in poco tempo un palinsesto ricchissimo di programmi destinati però a dissolversi con il ritorno alla normalità , ma alcuni hanno trovato continuità attraverso il gradimento del pubblico come ad esempio ”Ether il quinto elemento” il podcast tematico di intrattenimento culturale proposto da Isabel Russinova e Rodolfo Martinelli Carraresi e lanciato su piattaforma you tube dal canale Ether, il quinto elemento che in breve tempo si è arricchito di iscrizioni e visualizzazioni. Il programma tematico è rivolto ad ambiente, arte e femminile e tutta al femminile è anche la conduzione guidata da Isabel Russinova, ideatrice ed autrice del progetto ,Tiziana Primozich direttrice del magazine web Daily Cases e Macri Martinelli Carraresi , redattrice della stessa testata . Ether, il quinto elemento , con cadenza bisettimanale vuole stimolare l’ attenzione su sostenibilità ,ambiente e diritti, incontrando artisti , attivisti, letterati , tra i più autorevoli del nostro contemporaneo come ad esempio Rosalba Giugni , presidente di Mare vivo , Riccardo Nuory portavoce Amnesty International , Francesca Vecchioni presidente Diversity, Isa Maggi, fondatrice e coordinatrice Stati generali delle donne,Fernanado Lozada presidente di Missioni mvc , il registi Piero Maccarinelli , Angelo Longoni, lo scrittore Pino Roveredo , e altri che potete trovare e seguire su you tube Ether, il quinto elemento . Un salotto virtuale , agile dove si fa notare il punto di vista della giovane giornalista Macri Martinelli Carraresi che con le sue domande dà voce alla generazione dei “Millennia”.