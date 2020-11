Dl sicurezza e Mes, fronda-M5s: ecco chi è pronto a votare contro Conte

Decreti sicurezza, Recovery Fund e Mes. Sono solo alcuni dei fronti sui quali la maggioranza non riesce a trovare un accordo. E a preoccupare Giuseppe Conte è soprattutto la fronda M5s. Spaventano i numeri risicati in Senato, gli scontri tra alleati, i gruppi parlamentari del Movimento che non trovano pace.

Quelli che ribadiranno il proprio no in Aula non sono solo i seguaci dell'ala di Alessandro Di Battista. In totale al momento sarebbero circa 20: 6 o 7 senatori e una dozzina di deputati. Abbastanza, soprattutto a palazzo Madama, per mettere in difficoltà una maggioranza che può contare solo su 165 voti. A votare sì sarà, invece, Forza Italia di Silvio Berlusconi. Ma se i voti degli azzurri risultassero decisivi per l'approvazione della risoluzione del premier, allora l'aiuto del Cavaliere potrebbe aprire un serio problema politico.