Dpcm, enti locali contro Giuseppe Conte: "Scaricabarile sul coprifuoco"

Il premier ha deciso di delegare tutto ai sindaci, ai quali va la possibilità "di chiudere al pubblico dopo le 21 vie o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento". Una decisione che fa infuriare gli enti locali, per i quali si è espresso il presidente Anci, Antonio Decaro: "Il governo, senza nemmeno affrontare il tema nelle numerose riunioni di queste ore, inserisce una norma che sembra avere il solo obiettivo di scaricare sui sindaci la responsabilità del coprifuoco agli occhi dell'opinione pubblica. E questo non lo accettiamo". E ancora: "Nei momenti difficili le istituzioni si assumono le responsabilità, non le scaricano su altre istituzioni con cui lealmente dovrebbero collaborare".