Europa, Di Maio giura vendetta all'Olanda: basta paradisi fiscali

Luigi Di Maio ha scelto la linea della cautela e della responsabilità in questi giorni, come ministro degli Esteri vuole dare il massimo supporto all’azione di governo. Non è un caso che in queste settimane abbia usato sempre la stessa formula: “Trovare il miglior accordo possibile in Europa”. In questi giorni ha molto apprezzato la chiara posizione assunta dal presidente Conte sul Mes, così come ha apprezzato la regia di Crimi nella partita interna. Un modo per rafforzare il "reggente" quando ormai tutti sanno che a menare le danze nel Movimento è tornato Giggino, più forte che pria. D'altra parte l'esperienza ad alti livelli paga.“Vito sta portando avanti un ottimo lavoro e Conte va sostenuto con tutte le nostre forze”, ha ribadito ai suoi. “La partita in Ue è molto complessa e non bisogna abbassare la guardia, dopo di che non dimentichiamoci che in ogni caso il nuovo Mes dovrà passare per il Parlamento. Quindi c’è poco da discutere, i voti non ci sono” ha ricordato a chi in queste ore dal Movimento lo ha chiamato per esprimergli le sue preoccupazioni. Insomma, il Pd che invece punta tutte le sue carte sul Mes (i vertici dem "off the record" ammettono senza mezzi termini che gli eurobond in Europa non passeranno mai) se ne faccia una ragione.

Intanto il lavoro alla Farnesina (così come quello della "diplomazia parallela" del Quirinale) non si ferma. I contatti con i suoi omologhi anche europei sono continui. Di Maio sta giocando una partita di fino per cercare di allentare le tensioni in ambito Ue, anche attraverso le numerose interviste alle testate estere, ultima delle quali, non a caso, rilasciata proprio alla Dpa tedesca. Il messaggio è chiaro: “Qui c’è in gioco il futuro dell’Ue, non dell’Italia”. Malgrado i toni responsabili, l’irritazione verso le posizioni assunte da alcuni Stati membri non sono state nascoste da Di Maio, che già tre giorni fa, in una riunione ristretta con i vertici del ministero e i suoi più stretti collaboratori, ha chiesto di valutare l’ipotesi di portare sui tavoli europei il tema dei paradisi fiscali. Una provocazione per rispondere al muro olandese? Dal suo staff assicurano che il ministro “vuole solo un’Europa migliore e più solidale”, ma sarebbe stato lo stesso Di Maio a chiarire le sue intenzioni a qualche ministro M5S: “Il comportamenti dei Paesi Bassi è stato intollerabile. Certe chiusure tra l’altro si sono riversate anche sui quotidiani locali aprendo uno scontro tra opinioni pubbliche dei vari stati, questo è molto triste. E visto che qui in Ue ci sono problemi mai affrontati, come i paradisi fiscali, è bene che se ne inizi a discutere”. Anche perché, ha poi concluso Di Maio, “io sogno un’Europa unita dall’amicizia, non dagli interessi dei singoli”.D'altra parte, secondo lo studio “The Missing Profits of Nations”, “I profitti perduti delle Nazioni”, realizzato dai ricercatori Thomas Tørsløv e Ludvig Wier dell’Università di Copenaghen e Gabriel Zucman dell’Università di Berkeley, l’Italia perde il 19% di entrate fiscali ogni anno a causa della “concorrenza sleale” di diversi paradisi fiscali in tutto il mondo. Secondo il report presentato al Fondo Monetario Internazionale, ogni anno il nostro Paese “perde” 8 miliardi di dollari di tasse, frutto di oltre 25 miliardi di imponibile che viene trasferito verso paradisi fiscali tramite alcuni artifici contabili. Di questi 8 miliardi, ben 6 sono indirizzati verso Olanda, Lussemburgo e Irlanda.