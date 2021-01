GameStop, ecco chi tira i fili dei Robin Hood della Finanza

Il movimento Occupy Wall Street contro Wall Street. I pesci piccoli, ovvero i millennial trader, contro l’establishment finanziario, ovvero gli hedge fund scrive Andrea Indini (https://it.insideover.com/reportage/economia/gamestop.html?utm_source=ilGiornale&utm_medium=article&utm_campaign=article_redirect). Il populismo dei social media contro la spietatezza del sistema finanziario. Lo scontro, per ora, è oltreoceano, ma i suoi effetti nefasti rischiano di riverberarsi inesorabilmente anche di qua dell’Atlantico dove troppo spesso subiamo i contraccolpi dei tonfi degli Stati Uniti senza poi faticare a risollevarci. Se infatti gli indici americani salgono inesorabilmente (e senza alcun senso) da ormai una dozzina d’anni, i mercati del Vecchio Continente hanno faticano molto di più a riprendersi da quella che nel 2008 iniziò come una bolla immobiliare e finì per trascinare giù l’Europa nella crisi dei debiti sovrani. Fu un bagno di sangue per cui molti investitori si leccano ancora oggi le vecchie ferite. Lo stesso potrebbe avvenire oggi con la bolla di GameStop e dei titoli gonfiati da piattaforme di investimento online come RobinHood. Quando capiremo che non è la rivincita dei piccoli investitori, ma solo un’altra faccia di un sistema che può esplodere da un momento all’altro, sarà probabilmente troppo tardi.