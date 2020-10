Giorgia Meloni asfalta Conte: "Patti chiari con Mattarella garante"

Giorgia Meloni avverte Giuseppe Conte: se collaborazione con l'opposizione deve essere, lo sarà a precise condizioni. Intervistata dal Corriere della Sera, la leader di Fratelli d'Italia precisa: "Servono patti chiari. Molto chiari". "Nel caso si immaginasse di volerci trascinare nel loro fallimento pongo tre condizioni. Regole di ingaggio trasparenti, chi fa cosa e come. Il governo deve ammettere che l'efficacia della propria azione è stata nulla e abolire i provvedimenti sbagliati". Terzo punto, quello politicamente più rilevante: "Va stabilito fin d'ora, con garanzia del capo dello Stato, che appena usciti dall'immediata emergenza si torna a votare". Certo, difficile chiarire cosa sia la "emergenza finita", visto che la curva del contagio non verrà azzerata nei prossimi mesi, ma nel migliore dei casi solo "tenuta sotto controllo", come ammesso da Conte in conferenza stampa.