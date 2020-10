Giuseppe Conte e il coronavirus, retroscena riservato: pericolo lockdown

Il lockdown non è più solo uno scenario lontano. Dopo la crescita dei contagi di questi giorni, con il picco da aprile di quasi 3.700 nuovi casi, il governo pensa di tornare a una linea dura. "Stiamo lavorando giorno e notte perché si eviti un lockdown nazionale", tuonava il ministro della Salute Roberto Speranza. Eppure, secondo il Corriere della Sera, a porte chiuse i ragionamenti sono altri. Nelle riunioni riservate e lontano da telecamere e microfoni, l'esecutivo di Giuseppe Conte non esclude che il Paese possa ripiombare nel dramma della primavera. Per ora i giallorossi si sono limitati a rendere obbligatorie le mascherine anche all'aperto e a prevedere salatissime multe per chi non rispetta la norma, ma si potrebbe ben presto arrivare ad altro.