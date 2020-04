Governo, l'emergenza sanitaria gli allungherà la vita: la rabbia della Lega

"Invece di attaccare e insultare i lombardi e la Lombardia, il governo e i ministri Pd e 5Stelle dovrebbero finalmente fornire tutte le mascherine che servono e medici, lavoratori e cittadini lombardi, che ne hanno diritto e aspettano invano da settimane". Così parlò il leader della Lega Matteo Salvini. In privato però la musica cambia e i vertici leghisti, rivela Italia Oggi, sono di tutt'altro avviso su quello che sta accadendo: "Di questi tempi avremmo avuto le elezioni regionali che avremmo vinto senza sforzo ed invece siamo pieni di azioni giudiziarie. Il risultato? Passerà in secondo piano la disastrosa gestione dell'emergenza da parte del Governo Conte e della Protezione Civile che, non dimentichiamolo, dipende strettamente da Palazzo Chigi". Questo è il refrain che si ascolta tra i maggiorenti di via Bellerio. Insomma, l'emergenza sanitaria finirà per allungare la vita al governo Conte ed appannare l'immagine della Lega.