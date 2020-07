Governo, per Gualtieri Mes decisivo per la cassa 2020

Il Mes diventa decisivo per evitare problemi alle casse dello Stato quest'anno, vista anche la nuova richiesta di extra-deficit per 25 miliardi. Lo avrebbe spiegato alla riunione dei capi delegazione dell'altro giorno il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, secondo quanto riferisce il Sole 24 Ore. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, a via XX Settembre si starebbero elaborando ipotesi tecniche per sostituire con le risorse del Mes una quota delle uscite al momento coperte in deficit per alleggerire il carico sui conti pubblici italiani che, con la nuova richiesta di scostamento, vedono il deficit salire all'11,9% del Pil e il debito al 157,6%. Le motivazioni citate dal quotidiano a favore del Mes sono l'immediata disponibilita', le condizionalita' limitate a destinare le risorse alle spese sanitarie dirette e indirette (mentre il Recovery fund richiede riforme che devono passare al vaglio della Ue) e il fatto che l'utilizzo del Mes aprirebbe la strada all'Omt, l'ombrello della Bce sui titoli a breve. Dal Mef, però, piovono smentite.