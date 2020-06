Governo, Zingaretti avvisa Conte: serve un salto di qualità. Premier bocciato?

Nicola Zingaretti, segretario Pd parla senza peli sulla lingua del governo Conte. E sono parole non sempre tenere per il premier e il suo futuro politico: "A volte ci sono difficoltà con M5s, ma è prevalso il confronto. Non ci sono alternative a questa coalizione. Con Conte non c’è stata nessuna contrapposizione, ma la necessità di un salto di qualità necessario.", spiega il segretario dem che chiede una svolta per il futuro, a partire dalla riforma del fisco, che deve rifarsi sempre più alla Costituzione per lottare contro le diseguaglianze.