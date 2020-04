Inps, dopo il flop del bonus coronavirus scatta il totonomi

Inps, dopo il flop del bonus coronavirus (che ha irritato persino il Colle) scatta il totonomi. Intoccabile Tridico (blindatissimo dai 5stelle) le attenzioni si concentrano sulla poltrona del Direttore Generale. Caridi, Damato e Sampietro i nomi più quotati. Ma c'è una carta coperta.

La ministra del lavoro Nunzia Catalfo interverrà in parlamento "con la massima trasparenza" sulla vicenda dei disservizi sul sito web dell'Inps per l'accesso alle indennità e alle altre forme di sostegno previste per l'emergenza coronavirus. Almeno così assicurano fonti del Ministero del lavoro. Certo è che la politica (sia l'opposizione che buona parte della maggioranza) ancora si chiede come abbia potuto la più grande agenzia di welfare europea fallire clamorosamente sul terreno dei servizi di assistenza ai cittadini (bonus coronavirus) nel momento più delicato della storia dell'Italia repubblicana. Fallimento che non ha lasciato indifferenti nemmeno gli ambienti del Quirinale preoccupati per una vicenda assurta a simbolo delle disfunzioni del belpaese. Archiviata la possibilità, per la forte opposizione dei 5Stelle, che Tridico si dimetta le attenzioni sono tutte concentrate sulla poltrona di Direttore Generale. In molti dentro e fuori dall'Inps vorrebbero un cambiamento. Tra i nomi più quotati dalle parti dell'ente di Largo Josemaría Escrivá, spiccano quelli di Vincenzo Caridi e Vincenzo Damato, già Vice Dg e attualmente Direttore area metropolitana di Napoli. Molto quotata anche la Capo del Personale Grazia Sampietro, già Direttrice della sede regionale Campania. Ma c'è anche chi guarda all'esterno e per dare uno scossone alla macchina aziendale vorrebbe un profilo istituzionale, un nome super partes. Per questo si dice che dalle parti di Palazzo Chigi abbiano in mano una carta coperta, da giocare al momento opportuno.