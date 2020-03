Italia, Coronavirus: arriva la svolta alla "cinese"?

Invoca il "metodo cinese". Lo fa Urbano Cairo. Il presidente del Torino e patron Rcs inizia con un plauso alle misure proposte da Attilio Fontana per la Lombardia, ovvero una serrata totale per contenere il coronavirus: "Ma dobbiamo essere veloci - aggiunge -, avevo parlato di metodo cinese perché dobbiamo sconfiggere questo virus", puntualizza. Dunque, Cairo aggiunge: "Meglio 15 giorni pessimisti per poi ripartire ed uscire velocemente da questa situazione". Insomma, Urbano Cairo questa volta scende davvero in campo: detta la linea, un discorso politico.