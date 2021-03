L'sms di Salvini a Zingaretti dopo le dimissioni

"Zingaretti?", si chiede Salvini. "Gli ho già mandato un messaggino... ma gli italiani chiedono.... salute, vaccini, lavoro, rimborsi... spero che nel Pd non passino settimane a decidere chi deve fare cosa perché non abbiamo tempo da perdere. Ogni giorno conta, il piano vaccinale è fondamentale". Poi l'attacco agli altri partiti, scrive ilGiornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/lsms-salvini-zingaretti-dimissioni-1928747.html) che compongono la maggioranza: "Mentre Pd e 5Stelle litigano su leadership e problemi interni, la Lega è interamente concentrata sui problemi degli italiani. È grave che il segretario del secondo partito italiano si dimetta perché nel Pd parlano solo di poltrone". E ancora: "Entro la prossima settimana ci sarà l'approvazione del decreto sui rimborsi che riguardano milioni di persone che aspettano da mesi. Da ultimo lavoriamo per una pace fiscale vera e per l'azzeramento di decine di milioni di cartelle esattoriali del passato, sicuramente di tutte quelle fino a 5 mila euro. Agli altri i litigi a noi la vita vera". Insomma, il lavoro del Carroccio va avanti.