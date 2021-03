La "nera profezia" di Bassetti: "Terza ondata ci farà del male"

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, è sicuro che la terza ondata sia già iniziata e teme anche farà male.

Bassetti: "La terza ondata è arrivata e farà male"

Facendo il punto della situazione epidemioplogica, scrive ilGiornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/cronache/bassetti-iniziata-terza-ondata-temo-far-male-1928056.html) il professore ha spiegato all’Adnkronos Salute: "Purtroppo sembra iniziata la terza ondata, ieri abbiamo avuto un aumento significativo dei ricoveri in terapia intensiva e non mi pare quindi che ci si siano più dubbi. Questi numeri in risalita riguardano solo alcune Regioni e quindi sono ancora più gravi, ma se dovessero aumentare uniformemente in tutto il Paese la situazione sarebbe più complicata. Dobbiamo fare attenzione. Temo che questa terza ondata farà male e dobbiamo avere molta pazienza per tutto il mese di marzo, correre con le vaccinazioni e sperare che le misure di contrasto ci aiutino a ridurre il contribuito di vittime". Ecco, come ha tenuto a dire Bassetti, adesso si deve correre con le vaccinazioni in modo da poter tenere sotto controllo la diffusione del virus e soprattutto delle sue varianti che hanno raggiunto l’Italia. In particolare, a preoccupare adesso è quella inglese che ha una velocità di diffusione maggiore rispetto al virus finora conosciuto. Di ieri la notizia che a Brescia è stata individuata in un soggetto originario dell'Africa la variante nigeriana. Questo aiuterà gli studiosi a capire se è resistente ai vaccini che abbiamo adesso disponibili.