Mercoledì, 20 maggio 2020 - 17:44:00 Link Campus University entra nello European Security and Defence College La Link Campus University (LCU) entra a far parte dell’European Security and Defence College (ESDC)

Il comitato direttivo dell'European Security and Defense College (ESDC), ha deciso di accettare la richiesta della Link Campus University di aderire alla configurazione del Consiglio Accademico Esecutivo (EAB) dell’European Defense College (ESDC). La decisione arriva da una lettera ufficiale inviata il 18 maggio al Presidente dell’Università Link Campus University, prof. Vincenzo Scotti, e firmata dal Capo della Accademia per la sicurezza e la difesa, Mr. Dirk Dubois, a seguito della presentazione del Generale Massimiliano Del Casale, docente Link e già Presidente del CASD (Centro Alti Studi della Difesa) “Un riconoscimento- secondo il Presidente Scotti- del livello di qualità raggiunto dal nostro Ateneo nell’attività accademica, di alta formazione, ricerca e analisi nel campo della difesa. Un impegno a rafforzare ed elevare la qualità del personale militare e civile, la comprensione e diffusione della Politica Comune di sicurezza e Difesa”, ha dichiarato il Presidente Scotti. L'European Security and Defence College (ESDC) è un organo dell'Unione Europea, integrato nel servizio di azione esterna dell'Unione, istituito nel 2005 con l'obiettivo di fornire un'istruzione di livello strategico nell’ambito della politica europea di sicurezza e di difesa, ora politica comune di sicurezza e di difesa (PSDC). Ha fatto seguito approfondite fasi di analisi e sperimentazione dei bisogni. La creazione dell'ESDC fornisce alla politica di sicurezza e di difesa comune uno strumento di formazione e istruzione che promuova attivamente una cultura europea della sicurezza attraverso una rete di istituti e con specifiche attività di training e ricerca. Cos'è l’ESDC Prima della fondazione dell'ESDC nel 2005, all'interno dell'UE non esisteva un'unica entità dedita alla formazione e all'istruzione a livello europeo o allo sviluppo di una cultura europea comune della sicurezza. Solo allora l'ESDC è stato istituito ufficialmente, con l'obiettivo di fornire un'istruzione di livello strategico sulla PSDC e fornire personale informato, sia all'interno delle istituzioni europee che degli Stati membri dell'UE. Attualmente l'ESDC si estende anche oltre i confini europei, con l'obiettivo di promuovere ulteriormente i valori dell'UE e condividere le migliori pratiche in materia di sicurezza e difesa. La missione L'ESDC, nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC), fornisce formazione ed istruzione a livello europeo, nel campo della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione (PSDC). Mira a sviluppare e promuovere una comprensione comune della PSDC tra il personale civile e militare e a identificare e diffondere, attraverso le sue attività di formazione, le buone pratiche in relazione a varie questioni relative alla PSDC. In tal modo, l'ESDC completa gli sforzi nazionali nel campo della formazione e dell'istruzione. L’ESDC comprende una rete di istituti nazionali, collegi, accademie e istituzioni in tutta l’UE specializzati in questioni relative alla politica della sicurezza e della difesa.