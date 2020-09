"Io vorrei che il Movimento completasse quello che ha iniziato in questi 5 anni di governo di Roma, tornando vittorioso in Campidoglio una seconda volta. Ma per come vivo io la città, credo che Raggi non sia una candidatura vincente. È un discorso pragmatico, non personale". Lo dice, in un’intervista alla Stampa, Roberta Lombardi, capogruppo M5S in Regione Lazio.