M5S, Casaleggio e Di Battista fermeranno Beppe Grillo?

Sono giorni decisivi, scrive Libero, per il futuro del Movimento 5 Stelle. Prima una intervista di Davide Casaleggio, poi il "Dibba" che esce allo scoperto e infine l'"Elevato" che fa a capire ad uno dei "gioielli di famiglia" che si è svegliato troppo tardi. Il "bello addormentato" non si è accorto che il M5s da tempo è cambiato e non ha più niente a che a fare con quello voluto da Gianroberto Casaleggio, prima "massone" e ora "seguace di Maduro" e da lui persino finanziato. Ma dai, abbiate tutti un minimo di rispetto per un morto che ci ha rimesso di suo per realizzare un progetto che a questo punto sembra fallito, ma che resterà nella storia del nostro paese. Non resta dunque che prendere atto del fallimento e fare le valigie per chi dissente? Davide Casaleggio lascia il Movimento e Grillo realizza il sogno di una alleanza stabile col Pd, del governo guidato da Conte sino a fine legislatura e di Prodi al Quirinale?