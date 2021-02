M5S in pressing su Conte: sarà lui il futuro capo politico

Giuseppe Conte. Questo il nome e il cognome intorno al quale ruotano i piani per il futuro del Movimento 5 Stelle, una presenza che secondo molti esponenti pentastellati è sempre più imprescindibile per i mesi a venire. Se ne sarebbe convinto, stando ai ben informati, anche Beppe Grillo, in costante contatto con Roma: all’ex premier, il fondatore vuole consegnare il ruolo di guida, incaricata di riportare il partito agli antichi fasti ed evitare una definitiva implosione.

Un’operazione che va però condotta in breve tempo, perché da qualche settimana si registrano solo addii ed espulsioni e i sondaggi continuano a non sorridere più come un tempo. Grillo vorrebbe nei fatti nominare Conte capo politico, nonostante fino a poche settimane fa il fondatore fosse il più grande sponsor dell’organo collegiale allargato a scapito invece della figura unica. Tanto che il nuovo assetto era stato anche votato dalla piattaforma Rousseau. Per uscire da questa gabbia, il comico genovese sarebbe intenzionato a creare una segretaria politica, al posto dell’organo collegiale, a capo della quale nominare Giuseppe Conte.