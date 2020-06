M5s e Pd, il piano inedito di Goffredo Bettini

Il Pd vuole sganciarsi dal sindaco di Roma. I dem accusano l'ala vicina a Luigi Di Maio di simpatie salviniane. Goffredo Bettini, regista del governo giallorosso e amico del segretario Nicola Zingaretti, replica a un articolo de L'Espresso che dà per fatto l'accordo tra Pd e M5s sul Raggi bis: "In primo luogo, come ho più volte ripetuto, non mi occupo minimamente delle vicende politiche romane. E in secondo luogo, ritengo impossibile un sostegno del Pd alla ricandidatura dell'attuale sindaca di Roma Virginia Raggi. Non per ragioni personali o pregiudiziali, ma sulla base dei risultati negativi dell'esperienza del suo governo".

"Indebolendo la posizione di Virginia Raggi (già debole di suo) farà venire allo scoperto Di Maio, Di Battista e tutti i detrattori (nel M5S) del patto con i dem",scrive il giornale.