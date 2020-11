Mes, fonti riservate: 9 dicembre data cruciale per il governo

Dopo l'approvazione quasi unanime dello scostamento di bilancio, adesso il governo pensa al Mes. L'incontro parlamentare del 9 dicembre per decidere sulla riforma del fondo salva-Stati chiesta dall'Ue sarà un vero e proprio salto nel vuoto, anche perché la maggioranza è spaccata sull'argomento.

Ma il premier sembra ancora prendere tempo: "L’importante sono le risorse, non lo strumento". Tuttavia c'è una scadenza cui il presidente del Consiglio non potrà sottrarsi, il 9 dicembre, quando riferirà alle Camere sul vertice europeo del giorno dopo. In quell'occasione la maggioranza dovrà dare mandato a Conte di portare a Bruxelles il via libera dell'Italia per la riforma del Mes. "Uno stress test che in questo momento la coalizione non reggerebbe", secondo fonti grilline.