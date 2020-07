Rai, conti da brividi. E il 16 luglio arrivano i palinsesti

Allarme rosso in Rai alla vigilia della presentazione (la seconda e si spera definitiva) dei palinsesti in cda. Il 16 luglio agli investitori e alla stampa. Per i conti da brividi già quest’anno (-80) ma ancora più drammatici per il 2021 (si prevede un -250). E il Covid c’entra poco o niente. Perché in due anni di mandato la coppia Foa-Salini non ha prodotto -a dispetto degli annunci- nessuna riforma ne’ tantomeno una razionalizzazione delle spese che potesse far respirare il bilancio di viale Mazzini. Fallito il piano industriale, mai veramente affrontata la questione delle testate giornalistiche, cosa resterà di questa stagione prima gialloverde e poi giallorossa non è dato sapere. Ma è allarme rosso anche per gli ascolti: Rai1 che non sta vivendo una estate felice per la scelta dei conduttori punta in autunno sull’usato sicuro: Ballando con le stelle, Tale e quale, il programma di cucina della Clerici, le storie della Daniele e la Venier. Ma quello che conta per fortuna saranno i ritorni di Roberto Bolle, Beppe Fiorello, della coppia Baglioni-Favino e della Littizzetto. Domani intanto arrivano i nuovi (ma in larga parte confermati) vicedirettori di reti e Tg con Angela Mariella, stimatissima in casa Lega, pronta ad approdare a Isoradio.