Renzi, nuovo partito con Berlusconi?

"Ci spingono verso il centro". L'intervista di Matteo Renzi alla Stampa la dice lunga: Italia Viva e Forza Italia potrebbero confluire in un nuovo soggetto politico. "Se vanno sul proporzionale, dice l'ex premier, Italia Viva ha tutto l'interesse. A me della soglia non importa nulla. Si sa che è la soglia che fa i partiti: se è il 3% ce ne saranno alcuni, se al 5% altri. Noi, stando insieme ad altre forze, in un agglomerato di centro o riformista, da Forza Italia, a +Europa, alla lista di Calenda, avremmo un rassemblement con un bacino di voti potenziale intorno al 15 per cento".