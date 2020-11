Saviano su Zingaretti: "Vuole far cadere il governo, è d'accordo con De Luca"

Saviano alla Stampa parla di De Luca: "Dovrebbe sprecare meno energie a bullizzare chi non è d'accordo con lui, smetterla di mostrarsi in contraddizione con chiunque e addossare responsabilità a chiunque, tranne che a se stesso". Dunque, avverte circa i rischi che potrebbero sorgere con la crisi economica acuita dalla zona rossa: "Dove le imprese falliscono, arrivano loro", ovvero la camorra. "De Luca si sfoga continuamente, si sfoga con chiunque. Ma questa volta è diverso. Ha chiaramente invocato la caduta del governo. Nicola Zingaretti, che lo ha sempre sostenuto, non mi pare che lo abbia invitato a essere più cauto".