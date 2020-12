Servizi, Conte non lascia ma raddoppia e Italia Viva "esplode"

"A oggi non c'e' piu' la fiducia tra la maggioranza e il premier. Il premier l'ha sciupata. Bisogna ricostruirla". "Veti e ultimatum non possono interrompere questo lavoro, per questo avevamo condiviso la proposta di far procedere due tavoli in parallelo per affrontare i nodi politici della maggioranza mentre si procedeva sul Recovery". "Parole e musica" di Ettore Rosato, da qualche tempo il vero braccio destro di Matteo Renzi e che rappresenta Italia Viva in seno alla maggioranza di governo. Insomma, la situazione nelle ultime ore si è aggravata ancora di più e, al di là delle beghe politiche, il motivo vero è uno e soltanto uno: dalle parti di Italia Viva hanno saputo, come peraltro da noi ampiamente anticipato, che Conte non ha nessuna intenzione di lasciare la delega ai Servizi, anzi, piuttosto vorrebbe "raddoppiare" magari passandola ad un tecnico proveniente dalle fila del Consiglio di Stato, dove gli uomini di Palazzo Chigi sono di casa. Ecco cosa ha causato l'ulteriore inasprimento dei rapporti di queste ultime ore. Intanto, il Capo dello Stato continua a monitorare attentamente la situazione; le notizie che arrivano su su fino al Colle, anche nelle interlocuzioni riservate (che proseguono senza sosta) con i principali esponenti politici non promettono nulla di buono. Anche al Quirinale ormai temono che la situazione possa sfuggire di mano fino ad arrivare ad una possibile crisi di governo. La linea al momento è quella di non intervenire in un senso o nell'altro, per evitare di essere strumentalizzato dalle parti. Poi si vedrà. In ogni caso, il Colle nelle interlocuzioni avute in questi giorni ha ribadito con forza che una eventuale crisi di governo ci potrà essere soltanto con le dimissioni "spontanee" del premier oppure a seguito di un incidente parlamentare e relativo voto di sfiducia. Insomma, anche al Quirinale sarà un Natale di attesa.