Silvio Berlusconi ancora positivo al coronavirus

Dramma coronavirus per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è "ancora positivo". A quasi un mese di distanza dall'accertamento del contagio, il tampone del Cav non porta buone notizie. Berlusconi, perennemente controllato dal primario di Terapia Intensiva del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, è in condizioni di ripresa complessiva e soddisfacente.