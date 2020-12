Tutti vogliono il rimpasto ma con Mattarella non ne ha parlato nessuno

Ormai la maggioranza arriva a litigare persino sul pranzo di Natale, tutti vogliono il rimpasto o addirittura un nuovo Premier per gestire i soldi in arrivo da Bruxelles ma con Mattarella, rivela Italia Oggi in un informatissimo retroscena, non ne ha ancora parlato nessuno. E sapete perché? "Pd, 5Stelle e Italia Viva non hanno nessuna idea su chi potrebbe prendere il posto di Conte e nemmeno su quale assetto politico dare ad un eventuale nuovo governo" spiegano fonti della maggioranza . "I leader dei partiti d'altra parte conoscono molto bene Mattarella. E seguono scrupolosamente le sue indicazioni: niente crisi al buio". D'altronde il Quirinale sta facendo di tutto per spingere il governo ad essere il più veloce possibile nel rispettare le tabelle di marcia dettate dalle istituzioni europee tanto da aver anche rimesso in moto nelle ultime settimane la potente "diplomazia parallela" del Quirinale nei confronti di Francia e Germania. I partiti però continuano a reclamare un cambio di passo del governo. Così tutti parlano di rimpasto, anche se poi ufficialmente negano e off the record si fanno circolare persino le liste dei ministri da sostituire. Nel mirino ci sono sempre Nunzia Catalfo, Lucia Azzolina, Paola Pisano e la De Micheli. Con i titolari di Lavoro e Trasporti più pericolanti, oltre al Ministro degli Interni (Orlando del Pd potrebbe prenderne il posto). Dietro le quinte poi, aleggia anche lo spettro di un patto M5s-Pd-Iv-FI sulla partita del Quirinale. Non per niente Goffredo Bettini si è affrettato nel dire che per l'eventuale post-Mattarella servira' una maggioranza ampia, invitando i tutti i leader a fare un passo in avanti nell'interesse del Paese. Ed in molti guarderanno con grande attenzione a quanto accadrà sabato prossimo alla fondazione 'Italiaeuropei' quando Massimo D'Alema, sempre più "king maker" dell'attuale fase politica, ospiterà Zingaretti, Bettini, Franceschini, Renzi e Speranza.