Tv: Agcom, forte enfasi su premier, poco spazio M5S

"Una forte enfasi per il presidente del Consiglio, il governo e in generale l'apparato istituzionale, particolarmente marcata sulle reti ammiraglie dei vari network", un dato "non solo prevedibile ma plausibile" nella fase di emergenza. Ma anche "un eccesso di scarto" rispetto alla rappresentanza dei soggetti politici", in testate gia' richiamate dall'Autorita' come SkyTg24, TgCom24 e Studio Aperto, con una "sottostima informativa del Movimento 5 Stelle che, pur essendo il partito di maggioranza relativa, si trova ad occupare mediamente la quarta posizione". E' quanto emerge dall'analisi del monitoraggio della par condicio del trimestre marzo-maggio da parte del Consiglio dell'Agcom.