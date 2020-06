Vaticano, il Papa vuole il Mattarella bis

Sono all'incirca mille, scrive Italia Oggi, le scuole cattoliche che a settembre con ogni probabilità non riapriranno più e la colpa - secondo gli sfoghi della Cei - è da imputare a Conte, incapace nel gestire quanto sta accadendo dentro il suo governo. Lo stesso Conte con cui invece Bergoglio nutre ottimi rapporti. Non è infatti una novità che il premier abbia stretto con il Papa durante i numerosi incontri. In ogni caso l'aggregazione di Forza Italia, Azione e PdF vanta il 10 per cento dal punto di vista elettorale. Cifra che vedrebbe accrescersi se ci si aggiunge anche Italia Viva di Matteo Renzi. E chissà cosa penserà di tutto questo Bergoglio che fino ad ora ha solo sperato in un Mattarella bis.