Vaticano: Papa Francesco sempre più isolato, riforme al palo

L'alta carica spirituale del pontificato "non riesce a tradursi in un'efficace azione di governo, dando cosi' largamente l'impressione di un papato impantanato nella gestione di sfide a cui era stato chiamato dal Conclave nel 2013". Lo afferma il professor Pierluigi Consorti, al vertice dell'associazione dei canonisti degli atenei italiani, in un'intervista a Qn in cui processa il settennato bergogliano. "Dopo sette anni di pontificato era lecito attendersi qualche provvedimento concreto in piu'. Il Papa sembra aver la bicicletta giusta per pedalare fino alla meta, ma il terreno e' ancora troppo fangoso. Paga una diffusa mentalita' clericale da principi della Chiesa, non da servitori del Vangelo", dichiara Consorti, secondo cui "sul fronte di governo Francesco e' sempre piu' solo. Come nel caso di fratel Enzo Bianchi, anche nella vicenda Becciu la sua impetuosita' rischia di depotenziarlo". "Dei cantieri di riforma avviati continua a non vedersi la fine, a partire dall'attesa, nuova costituzione sulla riorganizzazione dei dicasteri della Santa Sede", prosegue Consorti. "Al contempo la trasparenza e la moralita' nelle operazioni finanziarie dentro le mura leonine faticano a farsi prassi".