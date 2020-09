Vaticano, svuotato il conto di Papa Francesco

Un documento di 59 pagine che fa luce sulle vicende di corruzione che hanno travolto il Vaticano. Ne dà notizia Repubblica, in apertura, titolando 'Ecco come rubavano i soldi al Papa'. La rotatoria presentata dalla procura pontificia, scrive Repubblica, farebbe emergere un saccheggio da 454 milioni alle finanze vaticane, arrivando persono a mettere le mani sul conto riservato di Papa Francesco. L’indagine parte dallo scandalo dell’immobile di Londra. Nelle carte si legge che "la Segreteria di Stato finanzia l’operazione londinese con linee di credito del Credit Suisse e della Banca della Svizzera Italiana per 200 milioni di dollari" garantite attraverso i fondi per le elemosine per importi "che possono arrivare fino a 454 milioni di euro".Secondo il Promotore di giustizia Gian Piero Milano e il suo aggiunto Alessandro Diddi è stata "realizzata dai gestori del fondo una consistente rivalutazione contabile che, allo stato delle investigazioni, non sembra trovare una valida ragione economica".