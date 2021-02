Vittorio Feltri, soffiata sul nuovo premier:"Si dice che Sergio Mattarella..."

I balletti politici più comici proseguiranno fino almeno a martedì, scrive Vittorio Feltri su Libero (https://www.liberoquotidiano.it/news/commenti-e-opinioni/26062757/vittorio-feltri-soffiata-nuovo-premier-si-dice-che-sergio-mattarella-addio-giuseppe-conte.html), dopodiché Mattarella forse deciderà il da farsi. Intanto godiamoci, si fa per dire, la esplorazione del presidente della Camera che probabilmente si concluderà con un Fico secco. Il problema è legato ai numeri, non bastevoli per formare una maggioranza. E personalmente non vedo come possano aumentare in tre giorni, a meno che Renzi non vada a Canossa e scelga di rimangiarsi le polemiche aspre alla base della crisi. Si tratterebbe di un voltafaccia oggi inimmaginabile. Al momento, stando così le cose, non si può ipotizzare un Conte Ter, salvo colpi di scena, sempre possibili nella nostrana politica interpretata da gente scapestrata. Cosicché, volendo a tutti i costi compiere delle previsioni, riteniamo che il capo dello Stato tiri fuori dal cilindro un coniglio o una coniglia di cui si fida, per esempio Marta Cartabia, ex presidente della Corte costituzionale, la quale magari sarebbe in grado di sparigliare e tentare di raccattare in Parlamento consensi sufficienti per mettere in piedi un esecutivo capace di superare l'attuale impasse.