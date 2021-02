Patto segreto tra Salvini e Renzi. Il rumor choc che scuote la politica

Una suggestione. Un romur. Un boato. Che circola nelle ore di attesa sposmodica per conoscere la segretissima lista dei ministri del governo Draghi. Gli indizi certo non mancano. E portano tutti verso un accordo tra i due Matteo, Renzi e Salvini, prima acerrimi nemici, oggi alleati. Si parte da un obiettivo comune: far cadere Giuseppe Conte e il suo governo giallo-rosso. Ottenuto.



Il leader di Italia Viva, secondo le indiscrezioni che circolano nel Palazzo, avrebbe garantito fin dall'inizio, come è poi accaduto, che non avrebbe mai accettato di far nascere il Conte III e infatti la trattiva dell'esploratore Roberto Fico è miseramente fallita. In cambio l'ex Capitano sovranista si sarebbe impegnato a svoltare e ad accettare un esecutivo di larghe intese (perfino con Laura Boldrini e con la sinistra post-comunista di LeU) con un'inversione a U sui temi chiave, il rapporto con l'Unione europea in testa. E infatti gli europarlamentari del Carroccio, facendo infuriare la destra tedesca di Afd e Marine Le Pen, hanno votato a favore del Recovery Fund.



Da qui la nascita del governo di 'Mr whatever it takes'. Ma quali sarebbero, condizionale d'obbligo, gli step successivi di questa intesa tra i due Matteo? L'elezione di Draghi al Quirinale nel febbraio del 2022, dopo aver messo in sicurezza il Paese dal punto di vista sanitario, con il nuovo piano vaccini, ed economico con Recovery e riforma fiscale.



Passaggio successivo sarebbero le elezioni politiche anticipate nella primavera del prossimo anno per accontentare Salvini (che punta ancora a Palazzo Chigi) che fin dall'inizio ha parlato di un governo a tempo e non fino al termine della legislatura nel 2023. In cambio, però, Renzi avrebbe ottenuto da parte del leader leghista di non fare le barricate sulla riforma elettorale in senso proporzionale, una sorta di garanzia di sopravvivenza per la piccola Italia Viva.



I tasselli del puzzle per ora sono andati tutti al loro posto, vedremo nei prossimi mesi che cosa accadrà. Ma il rumor sull'accordo segreto tra i due Matteo è davvero forte...