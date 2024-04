Patto stabilità, Giorgetti vs Lsd: modello su lassismo, sussidi e debito

Passa il Def alla Camera e al Senato

L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sul Def con 197 voti a favore, 126 voti contrari e 3 astenuti. Successivamente è arrivato il via libera nell'Aula del Senato alla risoluzione presentata dalla maggioranza al Documento di economia e finanza a prima firma Lucio Malan, capogruppo di FdI: 96 i sì, 66 i no e 2 gli astenuti Le altre risoluzioni presentate non hanno ricevuto il parere positivo del governo e non sono state messe al voto. Il testo impegna il governo a presentare quanto prima il quadro programmatico, nell'ambito del Piano fiscale e strutturale di medio periodo". Subito dopo il voto della risoluzione di maggioranza al Def, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha convocato la Conferenza dei capigruppo.

Def, Giorgetti: "Abbiamo investito sul lavoro e in favore dei redditi bassi"

"Il patto di stabilita' approvato ieri in Ue e' sicuramente un compromesso. Non e' la proposta italiana, portata avanti ripetutamente dal sottoscritto in sede europea, che a noi sembrava coerente perche' andava a premiare gli investimenti. Ma quando si e' in 27 a discutere bisogna riuscire a ottenere quello che e' possibile e ragionevole. Quello che e' stato ottenuto e' sicuramente un passo in avanti rispetto alle regole di bilancio che sarebbero entrate in vigore a partire dal prossimo anno". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel corso del dibattito alla Camera sul Def.

Ue: Giorgetti, crescita non con lassismo, sussidi e debito - "Questo patto di stabilita' non risponde esattamente ai criteri da chi pensa che la crescita dipenda dal modello LSD, ovvero lassismo, sussidi e debito. Io continuo a pensare che il modello della crescita sia quello che ha fatto grande questo Paese nel dopoguerra, che passa attraverso sacrificio, investimento e lavoro". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel corso del dibattito alla Camera sul Def.

Def: Giorgetti, governo meritato fiducia popolo, Aula e mercati - "Penso che questo governo ha meritato la fiducia. In primis quella del popolo, penso che vedendo i risultati elettorali questa ci sia. La fiducia del Parlamento, e questa c'e'. In una democrazia parlamentare con un debito alto come quello italiano conta anche la fiducia dei mercati, che abbiamo meritato". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel corso del dibattito alla Camera sul Def.

Def: Giorgetti, investito sul lavoro e in favore redditi bassi - "E' stato contestato da qualcuno che manca del programmatico in questo Def: chi vuole lo trova. L'andamento del tasso di occupazione, in particolare quello femminile, record assoluto, vuol dire che abbiamo investito sul lavoro e non sui sussidi. Continueremo ad investire sul sostegno alla genitorialito', perche' con i tassi di natalita' che abbiamo nel Paese non c'e' sussidio che tenga". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel corso del dibattito alla Camera sul Def. "Contesto che il governo abbia fatto una politica contro i redditi bassi - ha aggiunto - e' esattamente il contrario: tutto quello che ha fatto questo governo lo ha fatto in favore dei redditi piu' bassi".