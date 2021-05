M5s, un insicuro Patuanelli: "Sarà Conte a mettere ordine"

Stefano Patuanelli, ministro dell'Agricoltura, a margine della riunione con i suoi omologhi europei, ha dichiarato che "Conte ce la farà" a mettere ordine nel Movimento 5 stelle "perchè ha dimostrato capacità di leadership, ha guidato due governi con il Movimento 5 stelle. È stata una sfida iniziale e una scelta forte per il Governo Conte due dove non abbiamo mai messo in discussione l'idea di Conte come presidente del Consiglio e come avremmo lavorato per un Conte ter ma abbiamo subito la scelta di un cambio del presidente del Governo".