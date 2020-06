Pd, Bonaccini in campo per la leadership: “Per vincere elezioni serve visione”

"Per battere la destra bisogna vincere le elezioni. Per vincere le elezioni bisogna avere un progetto e una visione di futuro, attraverso i quali aggregare un campo di forze politiche e civiche. Punto": lo scrive su Facebook, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in merito alle prossime elezioni regionali.

Solo pochi giorni fa il sindaco di Bergamo, Giorgi Gori, suggeriva una nuova leadership. Parole che avevano turbato il vicesegretario dem Andrea Orlando. Ma a destra la coalizione si ricompatta e Stefano Bonaccini chiede maggiore unità ai democratici per strappare ai rivali politici il voto di settembre.

Bonaccini non ha ancora sciolto le riserve su una sua discesa in campo. E mentre non nega di pensare alla leadership del Partito democratico su Twitter manda un chiaro messaggio alla sua forza politica in vista del voto di settembre. Proprio lui che a gennaio aveva interrotto la striscia negativa per il centrosinistra assicurandosi un secondo mandato in Emilia Romagna, una delle regioni più colpite dal Coronavirus. Una gestione della pandemia che l’ha fatto schizzare in cima alle preferenze dei governatori, secondo gli ultimi sondaggi.