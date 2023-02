Pd, Bonaccini segretario oltre il 50%. E' fatta, Punto. Partita chiusa

Pd, Bonaccini vince. Chiuso



Partita chiusa. Finita. Non ne parliamo più. Stefano Bonaccini è il nuovo segretario del Pd. Il sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab 21.01, non lascia alcun dubbio. Il Governatore dell'Emilia Romagna ottiene il 50,2% (+0,8 rispetto alla rilevazione precedente) delle preferenze tra gli elettori del Pd. Elly Schlein si ferma al 39,2% con una flessione dell'1%. Il 10,6% sceglie altri candidati. Partita dunque chiusa. Bonaccini successore di Enrico Letta e nuovo leader Dem.