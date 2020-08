Pd, Bonaccini: "Sì al taglio dei parlamentari. Servono subito i soldi del Mes"

Stefano Bonaccini si schiera con forza per il sì al taglio dei parlamentari. "E' un provvedimento - spiega al Corriere della Sera - nel programma del centrosinistra da quasi trent’anni e io non ho cambiato idea. Avrei preferito accompagnare a questa riforma quella del bicameralismo differenziato, così come reputo necessaria una legge elettorale conseguente. E non inseguo i popolusti, io li ho battuti alle elezioni. Ma confermo anche che in questo momento le risposte economiche e sociali sono molto più urgenti di quelle istituzionali, pur importanti. Se la politica discute di regole nel momento in cui gli italiani perdono il lavoro e le aziende chiudono non va bene".

Sul Recovery Fund. "C’è un piano di investimenti da oltre 200 miliardi di euro da approvare tra due mesi, ma noi non lo conosciamo. Segnalo per tempo che senza le Regioni e i Comuni sarà impossibile spendere quelle risorse in tre anni, come è previsto e come necessario, visto che il Paese ha bisogno di risposte immediate su investimenti e lavoro. Il presidente Conte mi ha confermato la volontà di coinvolgerci e ci sarà un incontro la prossima settimana coi ministri Amendola e Boccia, che ringrazio per l’immediata disponibilità. Ci aspettiamo risposte importanti. Ho chiesto ad esempio - prosegue Bonaccini - di utilizzare le risorse del Mes, perché non si può sacrificare a questioni ideologiche la possibilità di investire 36 miliardi di euro sulla sanità pubblica in un Paese colpito da una drammatica pandemia. Quei soldi servono perché la sanità pubblica va rafforzata e aprire cantieri, così come investire in tecnologia e macchinari significa anche creare lavoro".